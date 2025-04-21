Руководителя УФСИН Башкирии оставили в СИЗО.

Как информировал «Башинформ», по версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор денег в виде части премии на общую сумму не более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Опасаясь негативных последствий по месту службы, должностные лица осуществили сбор денег в виде части денежной премии 68 подчиненных сотрудников в общем размере не менее 3,4 млн рублей, после чего, по указанию злоумышленника, передали для хранения ответственным лицам УФСИН.