Башкирия заняла седьмое место в пенсионном рейтинге ПФО

Эксперты Социального фонда России обнародовали статистику по пенсионным выплатам за февраль 2025 года. Башкирия в рейтинге расположилась на седьмой строчке среди субъектов ПФО.
По последним данным, средний размер пенсии в регионе достиг 22 625 рублей. При этом неработающие пенсионеры получают около 22 906 рублей, а продолжающие трудовую деятельность — 21 219 рублей.
Средний показатель по Приволжскому федеральному округу составил 22 483 рубля. Лидером рейтинга стал Пермский край с выплатами в 23 386 рублей. За ним следуют Удмуртская Республика (23 130 рублей), Нижегородская и Самарская области (по 23 100 рублей), Кировская область (23 040 рублей) и Татарстан (22 995 рублей).
Наименьшие пенсионные начисления зафиксированы в Республике Марий Эл — 21 019 рублей ежемесячно.
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