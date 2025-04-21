Возбуждено дело после смерти женщины на кладбище во время шторма в Новосибирске

Как писал «Ъ-Сибирь», в минувшие выходные в Новосибирской области из-за шторма в городах Искитим, Обь, а также Ордынском, Сузунском и Черепановском районах возникли нарушения электроснабжения. Под отключение попало более 850 жилых домов. ГУ МЧС по Новосибирской области продолжает работать в режиме повышенной готовности. На юге региона 21 апреля синоптики прогнозируют местами усиление ветра до 23−25 м/с.