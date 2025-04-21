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Возбуждено дело после смерти женщины на кладбище во время шторма в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после смерти женщины во время штормового ветра. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Инцидент произошел утром 20 апреля. Как пояснили в областной прокуратуре, на территории Заельцовского кладбища на 46-летнюю женщину упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте.

Причиной происшествия стало «ненадлежащее исполнение обязанностей неустановленным должностным лицом из числа сотрудников МКУ “Ритуальные услуги”», считают в надзорном ведомстве.

Как писал «Ъ-Сибирь», в минувшие выходные в Новосибирской области из-за шторма в городах Искитим, Обь, а также Ордынском, Сузунском и Черепановском районах возникли нарушения электроснабжения. Под отключение попало более 850 жилых домов. ГУ МЧС по Новосибирской области продолжает работать в режиме повышенной готовности. На юге региона 21 апреля синоптики прогнозируют местами усиление ветра до 23−25 м/с.