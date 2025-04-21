Знаменитый Лёня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам из-за болей в сердце

Теперь лицу МММ запретили есть сало, колбасы и пить газировку.
Как выяснил SHOT, 72-летний актёр Владимир Пермяков (он же Лёня Голубков) пошёл к медикам с жалобами на боли в сердце, спине и шее. Предварительно, ему поставили диабет.
Врачи запретили Владимиру употреблять колбасы, сало, жирные мясо и рыбу, консервы, а также пить газированную воду. Ранее он и так сидел на строгой диете, а сейчас ему вообще почти ничего нельзя.
Сам актёр в беседе с нами заявил, что следит за своим здоровьем, регулярно занимается спортом, бегает по 5 км и готовится к ролям в театре и на телевидении.
Кстати, в январе мошенники развели его на 183 тысячи рублей.