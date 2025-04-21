На Ипподромской в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за обрушения подпорной стенки на улице Ипподромская. Об этом сообщил Максим Кудрявцев в своём telegram-канале.
Напомним, ЧП произошло ночью. Из-за завалов пришлось перекрыть на Ипподромской (в сторону Фрунзе) две полосы из трёх. Автомобилисты встали в пробку. Службы продолжают расчистку проезжей части.
«Участки в зоне обрушения проверят незамедлительно, остальные — в течение месяца. Подпорные стенки на Ипподромской магистрали были спроектированы и построены в конце 90-х годов», — говорится в публикации мэра города.
По словам Максима Кудрявцева, в течение суток планируют убрать рухнувшие конструкции и грунт, а также открыть для проезда две полосы из трёх на Ипподромской. Андрей Травников потребовал восстановить объект в короткие сроки.