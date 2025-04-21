В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек

По данным издания, автобус следовал по маршруту из города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке королевства. Во время движения транспорт столкнулся с грузовиком, после чего начался пожар в салоне автобуса.
На данный момент число пострадавших достигло 53 человек. Правоохранители начали расследование происшествия. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
До этого модель из России Никита Матвеев попал в ДТП в Таиланде во время празднования местного Нового года. По данным Telegram-канала SHOT, проезжая часть была мокрая, поэтому водитель не справился с управлением и врезался в бордюр.
В результате ДТП мужчина сломал бедро: потребовалась операция, за которую модель отдал 700 тысяч рублей. Также сообщается, что в настоящее время мужчина может ходить только на костылях.