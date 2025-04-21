Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде в ДТП с автобусом погибли семь человек

В Таиланде в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщает Naewna.

Источник: AP 2024

По данным издания, автобус следовал по маршруту из города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке королевства. Во время движения транспорт столкнулся с грузовиком, после чего начался пожар в салоне автобуса.

На данный момент число пострадавших достигло 53 человек. Правоохранители начали расследование происшествия. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

До этого модель из России Никита Матвеев попал в ДТП в Таиланде во время празднования местного Нового года. По данным Telegram-канала SHOT, проезжая часть была мокрая, поэтому водитель не справился с управлением и врезался в бордюр.

В результате ДТП мужчина сломал бедро: потребовалась операция, за которую модель отдал 700 тысяч рублей. Также сообщается, что в настоящее время мужчина может ходить только на костылях.