На Среднем проспекте В. О. семимесячный ребенок получил травмы в автобусе

Управлявший автобусом состоит на миграционном учете, в 2025 году привлекался один раз к административной ответственности за нарушение ПДД. По факту случившегося вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.