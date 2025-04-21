Охотник без лицензии застрелил двух косуль под Новосибирском

В Здвинском районе Новосибирской области задержали подозреваемого в незаконной охоте. Предполагается, что охотник, не имея разрешительных документов и лицензии на добычу, застрелил двух косуль. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полицию обратился инспектор общества охотников и рыболовов — заявил, что нашёл в лесу место забоя животного. На месте правоохранители обнаружили гильзы, следы машины и шкуру косули.
В поле зрения попал 36-летний житель Искитимского района, ранее не судимый.
«При проведении необходимых следственных действий и оперативных мероприятий правоохранители установили причастность данного лица к незаконному отстрелу двух косуль», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина стрелял из автомобиля Mitsubishi Delica. В охотничьем домике были найдены туши косуль, а в машине — патроны и охотничьи ружья.
«Соответствующие разрешительные документы и лицензии на добычу косуль у подозреваемого отсутствовали», — говорится в сообщении ведомства.
Животному миру нанесён ущерб в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.