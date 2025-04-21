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В пасхальный вечер на Кубани в ДТП погибли восемь человек

В Госавтоинспекции Кубани призвали водителей отказаться от любых рискованных маневров.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Шесть смертельных аварий произошли в Краснодарском крае вечером 20 апреля. В них погибли восемь человек.

В Госавтоинспекции обратили внимание на то, что причиной всех трагических случаев стал съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (ограждение или дерево) и выезд на полосу встречного движения.

«Госавтоинспекция Краснодарского края призывает к соблюдению правил дорожного движения, выбору безопасной скорости, отказа от любых рискованных маневров», — обратились в ведомстве к автомобилистам.

Ранее «Югополис» сообщал, что в аварии в Горячем Ключе Lada Priora врезалась в дерево, погибли три человека. В Мостовском районе Nissan Teana врезался в ограждение дороги, погибла женщина, еще пятеро пострадали.