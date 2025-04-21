Стали известны подробности трагического ДТП с подростками в Волгограде

Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 20 апреля около пяти часов вечера. Утром понедельника стало известно: мальчишка, находившийся за рулем Daewoo Nexia, пытался обогнать на дороге отечественные «Жигули».
На видео с логотипом ГУ МВД по Волгоградской области, выложенном в одном из Telegram-каналов, слышно, как ровесники подбадривают несовершеннолетнего водителя без прав, настаивая, чтобы тот гнал побыстрее. Гонка однако окончилась трагически — иномарка слетела с дороги и врезалась в столб.
Мальчишка, находившийся за рулем, погиб. Два его приятеля отделались незначительными травмами и отказались от госпитализации, уточняют в правоохранительном ведомстве, подчеркивая, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.
Волгоградцы сочувствуют родителям скончавшегося подростка, размышляя: «Как этим пацанам вдолбить в головы, что дорога не прощает лихачества и самоуверенности?».
А «вдалбливать» необходимо: буквально за день до этой трагедии случилась другая, в которой также погиб подросток, а за рулем был водитель, которому в этот день исполнилось 18.
Остаются у горожан и вопросы к взрослым: как несовершеннолетний оказался за рулем?