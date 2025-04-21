Госавтоинспекция: в массовом ДТП под Гвардейском пострадал ребёнок

По предварительным данным, в воскресение около 13:40 на 50-м км автодороги «Калининград- Черняховск- Нестеров- граница с Литовской Республикой» 35-летний водитель «Мерседеса» выбрал небезопасный боковой интервал и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген» под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир «Фольксвагена» получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.