В Новосибирске проверят все подпорные стены после ЧП на Ипподромской

Сегодня утром в 5:00 на улице Ипподромской в районе пересечения с улицей Гоголя произошло обрушение подпорной стенки. В результате инцидента были перекрыты две полосы из трёх на основном уровне и полностью прекращено движение по дублёру.
Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. По предварительным данным, демонтаж рухнувших конструкций и грунта займёт около суток, после чего движение восстановят по двум полосам.
Движение частично возобновлено, автомобили объезжают препятствия. На месте случившегося побывал корреспондент «ФедералПресс».
«Движение восстановлено частично», — передаёт журналист.
Подпорные сооружения на этом участке были построены ещё в конце 1990-х годов. По поручению мэра организована проверка всех аналогичных конструкций в городе. Участок обрушения обследуют в первую очередь, остальные — в течение месяца.
Прокуратура уже начала проверку действий городских властей в связи с произошедшим. В администрации готовят документы о введении режима повышенной готовности.