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В Новосибирске проверят все подпорные стены после ЧП на Ипподромской

По поручению мэра организована проверка всех аналогичных конструкций в городе.

Источник: Om1 Новосибирск

Сегодня утром в 5:00 на улице Ипподромской в районе пересечения с улицей Гоголя произошло обрушение подпорной стенки. В результате инцидента были перекрыты две полосы из трёх на основном уровне и полностью прекращено движение по дублёру.

Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. По предварительным данным, демонтаж рухнувших конструкций и грунта займёт около суток, после чего движение восстановят по двум полосам.

Движение частично возобновлено, автомобили объезжают препятствия. На месте случившегося побывал корреспондент «ФедералПресс».

«Движение восстановлено частично», — передаёт журналист.

Подпорные сооружения на этом участке были построены ещё в конце 1990-х годов. По поручению мэра организована проверка всех аналогичных конструкций в городе. Участок обрушения обследуют в первую очередь, остальные — в течение месяца.

Прокуратура уже начала проверку действий городских властей в связи с произошедшим. В администрации готовят документы о введении режима повышенной готовности.