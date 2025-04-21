В Башкирии хотят легализовать алкогольное мороженое

Было отмечено, что в торговых сетях уже встречается мороженое с содержанием алкоголя. Учитывая, что этот продукт традиционно ассоциируется с детским питанием, существует риск его случайного приобретения несовершеннолетними. Парламентарий подчеркнул необходимость расширения терминологической базы закона для распространения его действия на все виды пищевых продуктов, содержащих алкоголь.