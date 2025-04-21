В Башкирии хотят легализовать алкогольное мороженое

Депутаты Госсобрания Башкирии выступили за регулирование оборота спиртосодержащих десертов. Законодательная инициатива, по информации пресс-службы, передана на предварительное обсуждение в Совет законодателей РФ.
Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, мера необходима для устранения правового пробела в сфере контроля алкогольной продукции. По его словам, действующее федеральное законодательство содержит исчерпывающий перечень разрешенных спиртных напитков, который не учитывает появление новых видов продукции.
Было отмечено, что в торговых сетях уже встречается мороженое с содержанием алкоголя. Учитывая, что этот продукт традиционно ассоциируется с детским питанием, существует риск его случайного приобретения несовершеннолетними. Парламентарий подчеркнул необходимость расширения терминологической базы закона для распространения его действия на все виды пищевых продуктов, содержащих алкоголь.
Законодательная инициатива предусматривает детальную классификацию алкогольной продукции. В перечень предлагается включить не только традиционные напитки (водку, коньяк, бренди), но и различные виды вин (включая крепленые и игристые), пивную продукцию, сидр, медовуху и другие спиртосодержащие изделия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.