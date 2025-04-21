Сон на миллион: Пассажир лишился 2 млн тенге прямо на вокзале

Злоумышленник действовал быстро и незаметно, но его всё же выдали камеры видеонаблюдения. Именно они помогли полицейским по горячим следам установить личность подозреваемого и задержать его. Как выяснилось, мужчина уже был судим за аналогичные преступления — для него, похоже, чужие карманы давно стали источником «дохода».