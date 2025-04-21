В Петербурге девушке разбили голову бутылкой и забрали у нее телефон

Инцидент произошел утром 20 апреля в магазине «РосАл» на Муринской дороге. Сначала между двумя посетительницами алкомаркета возник словесный конфликт, который перерос в драку и закончился тем, что одна из женщин бросила бутылку в голову своей оппонентке и скрылась.