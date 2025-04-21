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В Петербурге девушке разбили голову бутылкой и забрали у нее телефон

В Санкт-Петербурге девушка получила травму головы во время похода в алкомаркет. Об этом стало известно «Фонтанке».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел утром 20 апреля в магазине «РосАл» на Муринской дороге. Сначала между двумя посетительницами алкомаркета возник словесный конфликт, который перерос в драку и закончился тем, что одна из женщин бросила бутылку в голову своей оппонентке и скрылась.

Пострадала 27-летняя петербурженка, в состоянии средней степени тяжести ее на скорой доставили в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у раненой девушки закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости, но от госпитализации она отказалась.

Жертва, у которой после описанных событий пропал мобильный телефон, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.