В Екатеринбурге в ДТП с электросамокатами пострадали пять детей

В Екатеринбурге с начала нового сезона официально зарегистрировано 7 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали пять детей и двое взрослых. Изначально четыре аварии с участием самокатчиков были бесфигурантными, однако позже двух участников удалось найти. Об этом пишет издание ЕАН.
По словам начальника Госавтоинспекции Екатеринбурга Романа Яроша, главная проблема в том, что в таких ДТП страдают дети, которым пользоваться электросамокатами запрещено.
— Это совсем юные люди, которые не понимают ответственности, — констатирует Роман Ярош.
Глава ГАИ Екатеринбурга призвал родителей не давать детям данные своих банковских карт и аккаунты, при помощи которых несовершеннолетние пользуются электросамокатами.
Самое частое нарушение среди самокатчиков в Екатеринбурге — они не спешиваются при пересечении проезжей части на перекрестках. За это полагается штраф в размере 1 тысячи рублей.
— Это самое частое нарушение. На мой взгляд, сумма маловата, — подчеркнул Роман Ярош.