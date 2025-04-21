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В Екатеринбурге в ДТП с электросамокатами пострадали пять детей

С начала сезона в Екатеринбурге зафиксировали 7 ДТП с электросамокатами.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с начала нового сезона официально зарегистрировано 7 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали пять детей и двое взрослых. Изначально четыре аварии с участием самокатчиков были бесфигурантными, однако позже двух участников удалось найти. Об этом пишет издание ЕАН.

По словам начальника Госавтоинспекции Екатеринбурга Романа Яроша, главная проблема в том, что в таких ДТП страдают дети, которым пользоваться электросамокатами запрещено.

— Это совсем юные люди, которые не понимают ответственности, — констатирует Роман Ярош.

Глава ГАИ Екатеринбурга призвал родителей не давать детям данные своих банковских карт и аккаунты, при помощи которых несовершеннолетние пользуются электросамокатами.

Самое частое нарушение среди самокатчиков в Екатеринбурге — они не спешиваются при пересечении проезжей части на перекрестках. За это полагается штраф в размере 1 тысячи рублей.

— Это самое частое нарушение. На мой взгляд, сумма маловата, — подчеркнул Роман Ярош.