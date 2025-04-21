В Екатеринбурге в ДТП с электросамокатами пострадали пять детей

В Екатеринбурге с начала нового сезона официально зарегистрировано 7 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали пять детей и двое взрослых. Изначально четыре аварии с участием самокатчиков были бесфигурантными, однако позже двух участников удалось найти. Об этом пишет издание ЕАН.