Под Ростовом спустя 17 часов потушили крупный ландшафтный пожар

Напомним, что пожар возник 20 апреля на территории между Ростовом и Батайском. Приблизительно в 15:00 произошло возгорание сухой растительности в окрестностях Соленого озера. Обширные облака густого черного дыма и отблески пламени были заметны из различных районов обоих городов.