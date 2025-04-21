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Под Ростовом спустя 17 часов потушили крупный ландшафтный пожар

Возгорание на Соленом озере под Ростовом полностью потушили через 17 часов.

Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Напомним, что пожар возник 20 апреля на территории между Ростовом и Батайском. Приблизительно в 15:00 произошло возгорание сухой растительности в окрестностях Соленого озера. Обширные облака густого черного дыма и отблески пламени были заметны из различных районов обоих городов.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь распространения огня превысила тысячу квадратных метров вблизи лодочной станции «Казачка». Выяснилось, что существовало два отдельных очага возгорания. В результате, только через 17 часов, к 7:30 утра 21 апреля, пожарным удалось полностью справиться с огнем.