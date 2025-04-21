В Жигулёвске пьяный автослесарь угнал машину клиента и врезался в дерево

В Жигулёвске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего автослесаря, обвиняемого в угоне автомобиля клиента. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения сел за руль LADA 217030, переданную ему на ремонт, и устроил ночную «поездку», которая завершилась ДТП.
Инцидент произошёл в марте. Хозяин автомобиля узнал о случившемся из социальных сетей: в них появились фотографии его машины с характерными повреждениями и неизвестным человеком за рулём. Позже автомобиль был найден на улице Гоголя с вмятинами после столкновения с деревом.
Выяснилось, что подозреваемый уже был лишён водительских прав и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Против него возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее лишённым прав за аналогичное правонарушение». Материалы дела направлены в суд. Владельцу авто разъяснён порядок подачи иска о возмещении причинённого ущерба.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!