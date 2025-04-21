В Жигулёвске пьяный автослесарь угнал машину клиента и врезался в дерево

Инцидент произошёл в марте. Хозяин автомобиля узнал о случившемся из социальных сетей: в них появились фотографии его машины с характерными повреждениями и неизвестным человеком за рулём. Позже автомобиль был найден на улице Гоголя с вмятинами после столкновения с деревом.