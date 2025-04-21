В Петербурге полиция нашла очередные «резиновые» хостелы

После подписания уведомлений о прибытии иностранцев новый отельер предоставлял подложные сведения об их регистрации в уполномоченные органы для легализации на территории России. В ходе рейда полиция изъяла необходимую документацию и передала её вместе с результатами проверки в ГСУ ГУ МВД России для дальнейшего расследования. Вероятно, бизнесмен повторит судьбу своих предшественников и вскоре окажется под следствием.