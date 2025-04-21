В Петербурге полиция нашла очередные «резиновые» хостелы

Сотрудники экономической полиции провели профилактический рейд, в ходе которого проверили несколько хостелов в различных районах Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Под «прицелом» оказались мини-отели, ранее грешившие фиктивными прописками для мигрантов.
Во время рейда оперативники вновь обнаружили факты фиктивной регистрации приезжих из Средней Азии в одном из хостелов. Новый владелец бизнеса, 53-летний коммерсант, несмотря на смену собственников, продолжил незаконную практику: иностранцы регистрировались по адресу хостела, хотя фактически не проживали там. По оперативным данным, стоимость такой регистрации составляла 5 500 рублей в месяц.
После подписания уведомлений о прибытии иностранцев новый отельер предоставлял подложные сведения об их регистрации в уполномоченные органы для легализации на территории России. В ходе рейда полиция изъяла необходимую документацию и передала её вместе с результатами проверки в ГСУ ГУ МВД России для дальнейшего расследования. Вероятно, бизнесмен повторит судьбу своих предшественников и вскоре окажется под следствием.
Ранее мы писали, что для детей мигрантов в Петербурге разработали новые правила приёма в школы. Они будут обязаны сдавать тест на владение русским языком для поступления в любой класс.