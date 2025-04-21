Житель Екатеринбурга получил срок за помощь телефонным мошенникам

В Реже Свердловской области суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за участие в мошеннической схеме. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, он сговорился с некими мошенниками, которые звонили людям и представлялись их родственниками или адвокатами родственников и требовали денег за то, чтобы избежать наказания за совершённое ДТП. Подсудимый был у них курьером — забирал у жертв приготовленные деньги.
Только за один день преступники обманули в Реже троих человек на более 379 тысяч рублей. Подсудимый не признал вину. Но, с учётом предыдущего приговора, суд назначил ему десять лет строгого режима и удовлетворил иски пострадавших. Приговор ещё не вступил в законную силу.