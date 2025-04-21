Житель Екатеринбурга получил срок за помощь телефонным мошенникам

Только за один день преступники обманули в Реже троих человек на более 379 тысяч рублей. Подсудимый не признал вину. Но, с учётом предыдущего приговора, суд назначил ему десять лет строгого режима и удовлетворил иски пострадавших. Приговор ещё не вступил в законную силу.