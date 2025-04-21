Сыгравший Леню Голубкова актер Пермяков опроверг слухи о проблемах с сердцем

«Чувствую себя хорошо, что пишут СМИ — фейк. Госпитализации тоже не было. Вот, сделал с утра зарядку», — сказал Пермяков в беседе с ТАСС.
Владимир Пермяков родился 2 декабря 1952 года. В 1994 стал ключевым персонажем цикла телевизионных роликов о финансовой пирамиде МММ Сергея Мавроди. Актер сыграл стремительно богатевшего «человека из народа» Леню Голубкова. Его фразы «куплю жене сапоги» и «я не халявшик, я партнер» стали крылатыми.
С 1999 года работал в различных московских театральных коллективах: театре-студии «Зонг», экспериментальных театрах «Начало» и «Мел», периодически снимался в эпизодических ролях.