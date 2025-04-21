Два водителя пострадали в массовой аварии с грузовиком в Волгограде

По предварительным сведениям, 21 апреля в 8.00 на севере Волгограда столкнулись автомобили «Киа Серато», «Киа Соренто», «УАЗ Патриот», а также грузовик ДАФ с полуприцепом. Авария произошла около строения № 236 на ул. Менделеева в Краснооктябрьском районе.
В результате дорожного инцидента в медицинское учреждение доставили водителей легковых машин «Киа», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На месте ДТП работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. На участке, где произошла авария, осуществляется реверсивное движение.