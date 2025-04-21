ФСБ задержала жителя Крыма за передачу СБУ данных о военных объектах

На видео допроса лицо мужчины скрыто. Он рассказал, что в сентябре 2022 года с ним связался в Telegram бывший одноклассник, который впоследствии начал давать ему задания. В частности, его попросили провести съемку неподалеку от аэродрома, а также уведомить о расположении средств ПВО.