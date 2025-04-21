В Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на пассажиров электрички

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Как пояснили в СК, в СМИ появились сообщения, что подростки распылили баллончик в электричке Александров — Москва, а также, используя в качестве оружия нож и молоток, применили насилие в отношении трех пассажиров. В результате двое из них получили травмы.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах инцидента.
В свою очередь в пресс-службе Западного МСУТ уточнили, что злоумышленники, подростки 2008 года рождения, задержаны на станции Москва-Ярославская.
В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу добавили ТАСС, что инцидент произошел вечером 20 апреля, начавшись со словесного конфликта. Пострадавшими от действий подростков стали пассажиры, которые пытались их самостоятельно задержать. Задержанные проживают в Люберцах и Сергиевом Посаде. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.