Мужчину задержали после разбойного нападения со страйкбольным пистолетом в центре Москвы

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержан приезжий мужчина, подозреваемый в разбое, совершенном в отношении 39-летнего москвича. Предварительно установлено, что потерпевший и фигурант, находились во дворе одного из домов на ул. Малая Калитниковская, когда между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник выхватил из рук гражданина мобильный телефон. Мужчина потребовал вернуть гаджет, но оппонент нанес ему несколько ударов в область головы и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, а также ножом, скрылся вместе с похищенным. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Энергетическая задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый приезжий из другого региона, временно проживающий в столице», — рассказали в пресс-службе.