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Мужчину задержали после разбойного нападения со страйкбольным пистолетом в центре Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину в Таганском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержан приезжий мужчина, подозреваемый в разбое, совершенном в отношении 39-летнего москвича. Предварительно установлено, что потерпевший и фигурант, находились во дворе одного из домов на ул. Малая Калитниковская, когда между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник выхватил из рук гражданина мобильный телефон. Мужчина потребовал вернуть гаджет, но оппонент нанес ему несколько ударов в область головы и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, а также ножом, скрылся вместе с похищенным. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Энергетическая задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый приезжий из другого региона, временно проживающий в столице», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту следователем ОМВД России по Таганскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. У злоумышленника был изъят страйкбольный пневматический пистолет, нож, а также похищенный смартфон, который будет возвращен владельцу.