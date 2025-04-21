Следком и прокуратура Башкирии начали проверку из-за сгоревшего школьного ПАЗа

В Уфе на Затонском мосту дотла сгорел школьный автобус. Пожар произошел ранним утром 21 апреля. Как сообщили в республиканской прокуратуре, в момент инцидента в салоне ПАЗа детей не было: водитель ехал из Кушнаренковского района в столицу на техосмотр.