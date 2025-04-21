Следком и прокуратура Башкирии начали проверку из-за сгоревшего школьного ПАЗа

В Уфе на Затонском мосту дотла сгорел школьный автобус. Пожар произошел ранним утром 21 апреля. Как сообщили в республиканской прокуратуре, в момент инцидента в салоне ПАЗа детей не было: водитель ехал из Кушнаренковского района в столицу на техосмотр.
Пострадал в огне сам мужчина. У него диагностированы ожоги кистей.
По факту случившегося проверки начали республиканская прокуратура и Следком Башкирии. Сотрудники ведомств намерены установить причины и обстоятельства пожара.
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