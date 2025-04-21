Три ошибки. Как внучка экс-мэра Самары Тархова выдала себя следствию

«Вдруг, среди зимы, она покупает ножевку, которой обычно опиливают деревья весной. Зачем она ей, если у Екатерины нет ни сада, ни дачи? Когда оперативники начали проверять её покупки по карте, всё сразу стало ясно. Если бы она рассчитывалась наличными — другое дело. А так по карте видно всё», — говорит эксперт.