Три ошибки. Как внучка экс-мэра Самары Тархова выдала себя следствию

История громкого убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, в котором обвиняется их внучка Екатерина Тархова (Бельская), обрастает новыми подробностями. В эфире федерального телеканала выдвинули версию о возможном соучастнике — им якобы мог быть сын скандальной Светланы Пеуновой*.
Тем временем бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по Москве, криминалист Михаил Игнатов. рассказал samara.aif.ru о трех роковых ошибках, которые, по его мнению, стали ключевыми для следствия и фактически вывели Екатерину на чистую воду.
«Оживила» бабушку с дедушкой.
«Катя забрала телефоны и пользовалась ими по своему усмотрению. Она отвечала на все сообщения, которые приходили бабушке и дедушке от друзей и знакомых — от их имени. Это сразу наводит следователя на мысль, что кто-то пытается создать иллюзию, будто с ними всё в порядке», — объяснил Игнатов.
С начала января никто не мог дозвониться до Виктора и Натальи Тарховых, но с их номеров продолжали приходить сообщения: «всё хорошо». Позже телефоны нашли у Екатерины.
Поддельная подпись и продажа авто.
«Она продала бабушкину машину, подделав её подпись и сфальсифицировав договор купли-продажи. При этом была уверена, что за автомобилем никто не станет следить и искать. Это тоже стало роковой ошибкой», — отметил криминалист.
Toyota, принадлежавшую Наталье Тарховой, Екатерина оценила в 2,5 млн рублей. Но доверенность, по которой была оформлена сделка, оказалась фальшивой.
Странные покупки.
По словам Игнатова, ещё один тревожный сигнал — подозрительные покупки, сделанные Екатериной незадолго до преступления.
«Вдруг, среди зимы, она покупает ножевку, которой обычно опиливают деревья весной. Зачем она ей, если у Екатерины нет ни сада, ни дачи? Когда оперативники начали проверять её покупки по карте, всё сразу стало ясно. Если бы она рассчитывалась наличными — другое дело. А так по карте видно всё», — говорит эксперт.
Все эти действия, по мнению криминалиста, в совокупности убедили следствие: Екатерина причастна к исчезновению Тарховых.
«Ну и, конечно, её поведение. Она начала распродавать ценные вещи из дома, затем получила дивиденды, предназначавшиеся дедушке», — добавил Игнатов.
По версии следствия, Екатерина подмешала яд в напитки, после чего заморозила тела бабушки и дедушки жидким азотом и распилила. Сама девушка утверждает, что действовала не одна и злого умысла к родственникам не имела.
Редакция samara.aif.ru следит за развитием событий.
*Светлана Пеунова признана иноагентом.