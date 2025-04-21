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В Челябинске девушка на Audi сбила несовершеннолетнего велосипедиста

В Челябинске девушка на Audi сбила несовершеннолетнего велосипедиста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 20 апреля.

Около дома 28 по улице 40-летия Победы 24-летняя женщина, управляя автомобилем Audi А4, совершила наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу, не спешившись.

В результате мальчик 2013 года рождения получил телесные повреждения.

Инспекторы ДПС призывают горожан строго соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.