В Челябинске девушка на Audi сбила несовершеннолетнего велосипедиста

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 20 апреля.
Около дома 28 по улице 40-летия Победы 24-летняя женщина, управляя автомобилем Audi А4, совершила наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу, не спешившись.
В результате мальчик 2013 года рождения получил телесные повреждения.
Инспекторы ДПС призывают горожан строго соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.