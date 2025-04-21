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Тольяттинские приставы помогли матери погибшего ребенка получить 3 млн рублей

После вмешательства правоохранителей ей компенсировали моральный вред на приличную сумму.

После вмешательства правоохранителей ей компенсировали моральный вред на приличную сумму. Подробностями поделилась пресс-служба регионального ГУ ФССП.

Водитель тольяттинской фирмы вылетел на тротуар, чтобы избежать ДТП с другой машиной. В итоге сбил женщину с малышом в коляске. Позже пострадавших отвезли в больницу. Младенец умер.

Суд лишил автолюбителя свободы на 2 года. Предприятие обязали компенсировать матери погибшего ребенка 3 млн рублей. Материалы передали приставам Центрального района города. Начали исполнительное производство.

Организации запретили регистрировать транспорт. Также арестовали средства. В итоге женщина получила деньги. Ранее приставы 63-го региона помогли горожанину получить перерасчет за услуги ЖКХ.

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