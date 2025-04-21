Сотрудники МЧС и Минлесхоза за сутки потушили 9 лесных пожаров

Пожары были зафиксированы в лесах Брестской (2), Гомельской (3) и Могилевской (4) областей. Четыре из них ликвидированы силами Минлесхоза, пять — лесниками совместно с МЧС. Всего для работ было привлечено около 40 единиц техники и более 105 человек.