Сотрудники МЧС и Минлесхоза за сутки потушили 9 лесных пожаров

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Спасатели и сотрудники Министерства лесного хозяйства за дежурные сутки потушили девять пожаров в лесных угодьях и один торфяной, сообщили понедельник в пресс-службе МЧС.
По сведениям ведомства, общая площадь возгораний в лесах составила более 4,1 гектара. Кроме того, горели и травы с кустарниками на площади свыше 21,3 гектара.
Пожары были зафиксированы в лесах Брестской (2), Гомельской (3) и Могилевской (4) областей. Четыре из них ликвидированы силами Минлесхоза, пять — лесниками совместно с МЧС. Всего для работ было привлечено около 40 единиц техники и более 105 человек.
Сейчас продолжается тушение торфяного пожара на землях сельхозпредприятия «Заветы Ильича» возле деревни Малые Селютичи (Петриковский район). На его ликвидации задействованы 14 единиц техники и 43 человека. По данным МЧС глубина торфа там составляет до 2,5 метров. К настоящему времени пожар локализован на площади 10 гектаров.
Запреты на посещение лесов
По данным Минлсехоза, ограничения на посещение лесных массивов введены почти по всей Беларуси: Дрогичинский район (Брестская область) является единственным открытым, где можно ходить в лес свободно.
В остальных регионах действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности. В Гомельской области в Хойникском районе — четвертый класс пожарной опасности, в нем введен полный запрет на посещение лесных угодий.