В Беларуси за сутки ликвидированы 9 лесных и 76 пожаров травы и кустарников

Из девяти лесных пожаров (в Брестской области — 2, Гомельской — 3 и Могилевской — 4) четыре ликвидированы силами Минлесхоза, пять — силами МЧС и Минлесхоза. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 39 единиц техники и 105 человек, из них 7 единиц техники и 18 работников МЧС.
Продолжено тушение торфяного пожара на землях КСУП «Заветы Ильича» возле деревни Малые Селютичи в Петриковском районе. Для ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 43 человека, из них 11 единиц техники и 40 работников МЧС. Глубина залегания торфа составляет до 2,5 м. Пожар локализован, на сегодня общая площадь пожара составляет 10 га.