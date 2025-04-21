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В Беларуси за сутки ликвидированы 9 лесных и 76 пожаров травы и кустарников

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Беларуси ликвидированы девять лесных пожаров на общей площади 4,117 га и 76 пожаров травы и кустарников на общей площади 21,313 га. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Из девяти лесных пожаров (в Брестской области — 2, Гомельской — 3 и Могилевской — 4) четыре ликвидированы силами Минлесхоза, пять — силами МЧС и Минлесхоза. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 39 единиц техники и 105 человек, из них 7 единиц техники и 18 работников МЧС.

Продолжено тушение торфяного пожара на землях КСУП «Заветы Ильича» возле деревни Малые Селютичи в Петриковском районе. Для ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 43 человека, из них 11 единиц техники и 40 работников МЧС. Глубина залегания торфа составляет до 2,5 м. Пожар локализован, на сегодня общая площадь пожара составляет 10 га.