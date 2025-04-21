Polsat: в нацпарке на востоке Польши огонь уничтожил 450 га лесов и торфяников

«Пожар не взят под контроль. Продолжаются интенсивные действия [по тушению огня], но территория труднодоступна», — сообщил телеканалу руководитель операции старший бригадир Кароль Кежковский. Он выразил надежду, что именно понедельник «станет переломным днем».
По последним данным, в борьбе с огнем участвуют 80 пожарных, 100 солдат войск территориальной обороны, 20 спасателей и 60 лесничих. К тушению пожара привлечена также авиация: полицейский вертолет Black Hawk, четыре вертолета службы лесной охраны, а также самолет Dromader.
В последний раз торфяники Бебжаньского нацпарка горели в 2020 году. Тогда ликвидация возгорания заняла семь дней.
Бебжаньский нацпарк — самый крупный из 23 национальных парков Польши — был создан в 1993 году. Его площадь составляет почти 600 кв. км.
На территории парка и в его водоемах обитают 302 вида птиц, 48 видов млекопитающих и 36 видов рыб.