Polsat: в нацпарке на востоке Польши огонь уничтожил 450 га лесов и торфяников

По последним данным, в борьбе с огнем участвуют 80 пожарных, 100 солдат войск территориальной обороны, 20 спасателей и 60 лесничих. К тушению пожара привлечена также авиация: полицейский вертолет Black Hawk, четыре вертолета службы лесной охраны, а также самолет Dromader.