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Polsat: в нацпарке на востоке Польши огонь уничтожил 450 га лесов и торфяников

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Огонь уничтожил 450 га лесов и торфяников в результате сильного пожара, вспыхнувшего в субботу в Бебжаньском национальном парке на востоке Польши. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Источник: Freepik

«Пожар не взят под контроль. Продолжаются интенсивные действия [по тушению огня], но территория труднодоступна», — сообщил телеканалу руководитель операции старший бригадир Кароль Кежковский. Он выразил надежду, что именно понедельник «станет переломным днем».

По последним данным, в борьбе с огнем участвуют 80 пожарных, 100 солдат войск территориальной обороны, 20 спасателей и 60 лесничих. К тушению пожара привлечена также авиация: полицейский вертолет Black Hawk, четыре вертолета службы лесной охраны, а также самолет Dromader.

В последний раз торфяники Бебжаньского нацпарка горели в 2020 году. Тогда ликвидация возгорания заняла семь дней.

Бебжаньский нацпарк — самый крупный из 23 национальных парков Польши — был создан в 1993 году. Его площадь составляет почти 600 кв. км.

На территории парка и в его водоемах обитают 302 вида птиц, 48 видов млекопитающих и 36 видов рыб.