Под Красноярском автомобилист дважды бесплатно заправил машину на АЗС

Полицейские задержали жителя поселка Березовка Красноярского края за обман сотрудников автозаправочной станции — водитель дважды залил бак своего транспортного средства бензином, не заплатив за него.
По информации стражей порядка, летом прошлого года автолюбитель воспользовался тем, что на АЗС работает система постоплаты. Водитель снимал со своего авто регистрационные номера, накидывал на голову капюшон для маскировки и, заправив бак, уезжал, надеясь остаться безнаказанным.
На недостачу топлива (не хватало бензина на шесть тысяч рублей) обратил внимание управляющий АЗС. Он обратился в полицию, и ее сотрудники вычислили молодого человека, не желавшего платить за горючее.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Мужчина не признает вину и отказывается возмещать ущерб. На машину наложен арест.