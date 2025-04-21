В Новосибирской области за неделю произошло 171 возгорание

С 14 по 20 апреля в Новосибирской области зафиксирован 171 пожар. Почти 100 из них — это горение сухой травы и мусора. По данным региональных спасателей, число возгораний снизилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.