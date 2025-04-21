В Новосибирской области за неделю произошло 171 возгорание

С 14 по 20 апреля в Новосибирской области зафиксирован 171 пожар. Почти 100 из них — это горение сухой травы и мусора. По данным региональных спасателей, число возгораний снизилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
В результате пожаров пострадали два человека, ещё десятерых удалось спасти. Один человек погиб.
Крупный пожар произошел 20 апреля в поселке Чаны. Там загорелись хозяйственные постройки сразу на двух соседних участках. Пожарные прибыли через три минуты после вызова и справились с огнем за 24 минуты. В огне сгорели баня, веранда, крыша надворных построек, а также пострадали два сарая. Обошлось без пострадавших.
Спасатели в очередной раз напоминают: в пожароопасный сезон не жгите траву, не бросайте окурки и соблюдайте меры предосторожности.