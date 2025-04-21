Вебкамщица вела стримы из примерочных минских магазинов: ей грозит до 3 лет лишения свободы

По данным уголовного дела, ранее не судимая белоруска, которая училась в одном из столичных вузов, решила заработать не совсем легальным способом. Она бросила учебу и зарегистрировалась ла на одной из интернет-платформ, где подрабатывают т.н. вебкамом. Девушка вела стримы эротикческого характера, предоставляла доступ в свою галерею с фото- и видеоматериалами порнографического характера. Трансляции она вела не только из съемной квартиры, но и из примерочных минских магазинов. С помощью стримов белоруске удалось заработать более $14 500.