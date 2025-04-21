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Вебкамщица вела стримы из примерочных минских магазинов: ей грозит до 3 лет лишения свободы

20-летнюю жительницу Минска обвиняют в изготовлении и распространении порноматериалов. Об этом рассказывает агентство «Минск-Новости».

По данным уголовного дела, ранее не судимая белоруска, которая училась в одном из столичных вузов, решила заработать не совсем легальным способом. Она бросила учебу и зарегистрировалась ла на одной из интернет-платформ, где подрабатывают т.н. вебкамом. Девушка вела стримы эротикческого характера, предоставляла доступ в свою галерею с фото- и видеоматериалами порнографического характера. Трансляции она вела не только из съемной квартиры, но и из примерочных минских магазинов. С помощью стримов белоруске удалось заработать более $14 500.

В данный момент вэбкамщица задержана, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК Беларуси («Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера»).