Двух жительниц Энергодара приговорили к 14 годам заключения за госизмену

«Запорожский областной суд признал виновными в государственной измене жительниц Энергодара Качкареву Л. А. и Долгополову С. Н. Обе приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Женщин задержали сотрудники УФСБ России по Запорожской области в декабре 2024 года. «В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что они осуществили денежные переводы на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины», — отмечается в сообщении.
В отношении Качкаревой и Долгополовой были возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По данным УФСБ, в суде они признали свою вину и раскаялись в содеянном.