Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух жительниц Энергодара приговорили к 14 годам заключения за госизмену

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы двух жительниц Энергодара за государственную измену. Они переводили деньги украинским спецслужбам и войскам, сообщили в УФСБ России по Запорожской области.

Источник: Reuters

«Запорожский областной суд признал виновными в государственной измене жительниц Энергодара Качкареву Л. А. и Долгополову С. Н. Обе приговорены к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Женщин задержали сотрудники УФСБ России по Запорожской области в декабре 2024 года. «В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что они осуществили денежные переводы на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины», — отмечается в сообщении.

В отношении Качкаревой и Долгополовой были возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По данным УФСБ, в суде они признали свою вину и раскаялись в содеянном.