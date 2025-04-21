Учитель задержан по подозрению в покушении на убийство

В районном отделе образования подтвердили: подозреваемый работает учителем биологии в школе в одном из аулов района. Его педагогический стаж составляет 21 год. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что подозреваемый по факту покушения на убийство задержан и помещен в изолятор временного содержания.