Учитель задержан по подозрению в покушении на убийство

Информация о случившемся распространилась в социальных сетях. Якобы мужчина набросился с топором на свою супругу. Сообщается, что инцидент произошел в одном из аулов Шиелийского района Кызылординской области.
В районном отделе образования подтвердили: подозреваемый работает учителем биологии в школе в одном из аулов района. Его педагогический стаж составляет 21 год. В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что подозреваемый по факту покушения на убийство задержан и помещен в изолятор временного содержания.
«Ведется расследование. В интересах следствия иные сведения не разглашаются. Дело находится на контроле руководства департамента», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.
В Шиелийской районной больнице сообщили, что 42-летняя пострадавшая поступила 19 апреля в тяжелом состоянии и находится сейчас в реанимации.
«Врачи диагностировали у нее множественные переломы, ушиб головного мозга и другие травмы. Из областного центра в район прибыли травматологи и нейрохирурги, которые прооперировали пострадавшую. Сейчас врачи оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое. Проводится соответствующее лечение», — отметили в районной больнице.
Мужчина набросился с топором на жену в Туркестанской области.
Напомним, ранее в Туркестанской области также был зафиксирован случай нападения на женщину. Тогда пострадавшую нашли на улице с множественными травмами, а подозреваемый был задержан. Оба инцидента расследуются как покушение на убийство.