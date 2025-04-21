Парень на «пятнадцатой» сбил 56-летнего пешехода в Самаре вечером 20 апреля

Это случилось в воскресенье в Промышленном районе города. Пострадавшего госпитализировали. Подробностями поделились представители регионального главка.
21-летний парень на «пятнадцатой» сбил 56-летнего пешехода около металлической одноэтажки на улице Стара-Загора, 167а вблизи Воронежских озер. Последнего отвезли в больницу с телесными повреждениями, уточнили полицейские.
Всего 20 апреля правоохранители зарегистрировали в губернии два ДТП с двумя пострадавшими и 366 нарушений ПДД. Ранее под колеса иномарки в Самарской области попал 8-летний велосипедист.
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