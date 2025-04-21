В Иркутске ранее судимый 47-летний мужчина украл 22 плитки шоколада и продал их

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, правоохранители выяснили, что мужчина положил несколько стопок с шоколадом в пакет, а после выбежал, оттолкнув продавца. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.