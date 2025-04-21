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В Иркутске ранее судимый 47-летний мужчина украл 22 плитки шоколада и продал их

В полицию обратилась администратор магазина.

Источник: ГУ МВД

С заявлением о хищении товаров в полицию Иркутска обратилась администратор магазина. Она рассказала, что неизвестный украл с прилавка 22 плитки шоколада и скрылся, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, правоохранители выяснили, что мужчина положил несколько стопок с шоколадом в пакет, а после выбежал, оттолкнув продавца. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что продал украденный шоколад. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Максимальная санкция, предусмотренной статьей — до семи лет лишения свободы.