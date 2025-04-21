В Башкирии криминальный дуэт обманул 160 граждан на 150 млн рублей.

Полицейские Башкирии задержали подозреваемых в мошенничестве под видом инвестирования. По предварительным данным МВД России, злоумышленники создали инвестиционную фирму. Один из них возглавил организацию, второй стал директором филиала в Салавате. Аферисты развернули в интернете активную рекламную кампанию. Они убеждали клиентов, что их деньги будут вложены в высокодоходные проекты, с прибыли от которых будут выплачиваться проценты. На самом деле люди получали деньги из собственных средств и вкладов новых участников. От действий криминального дуэта пострадали более 160 человек, общий ущерб составил порядка 150 миллионов рублей.
Полицейские при силовой поддержке росгвардейцев задержали подозреваемых по местам жительства. Изъяли банковские карты, компьютерную технику, электронные носители информации, автомобиль иностранного производства и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.