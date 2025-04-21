В Башкирии криминальный дуэт обманул 160 граждан на 150 млн рублей.

Полицейские Башкирии задержали подозреваемых в мошенничестве под видом инвестирования. По предварительным данным МВД России, злоумышленники создали инвестиционную фирму. Один из них возглавил организацию, второй стал директором филиала в Салавате. Аферисты развернули в интернете активную рекламную кампанию. Они убеждали клиентов, что их деньги будут вложены в высокодоходные проекты, с прибыли от которых будут выплачиваться проценты. На самом деле люди получали деньги из собственных средств и вкладов новых участников. От действий криминального дуэта пострадали более 160 человек, общий ущерб составил порядка 150 миллионов рублей.