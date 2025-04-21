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Водитель «Калины» врезался в Haval с пенсионером за рулем в Тольятти 20 апреля

Машины столкнулись в воскресенье утром в Автозаводском районе города. Пострадал владелец отечественной легковушки.

Машины столкнулись в воскресенье утром в Автозаводском районе города. Пострадал владелец отечественной легковушки, уточнили в региональном главке.

Правоохранители объяснили: 29-летний мужчина на «Калине» на перекрестке улицы Юбилейной и Приморского бульвара не уступил и влетел в Haval. За рулем иномарки был 65-летний автолюбитель.

Медпомощь потребовалась водителю первой машины. Ему назначили амбулаторное лечение. В тот же день в Самаре парень на «пятнадцатой» сбил 56-летнего пешехода. Его госпитализировали с телесными повреждениями.

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