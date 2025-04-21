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Волгоградец на Пасху убил брата на глазах матери

В Тракторозаводском районе Волгограда задержан местный житель по подозрению в убийстве брата.

Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, семейная трагедия произошла вечером 20 апреля в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Шипки.

— В ходе распития спиртных напитков между двумя братьями произошёл бытовой конфликт. Во время ссоры подозреваемый схватил нож и нанес им один удар в живот родственника, — рассказала Рудник.

Нанесенная мужчине травма оказалась смертельной. В полицию о случившемся сообщила мать, которая стала свидетелем этого преступления. Подозреваемый задержан.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что задержанному 42 года, а его брату было 48 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.