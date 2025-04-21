В Челябинске суд не выпустил из СИЗО директора Фонда капремонта Тихоненко

По версии следствия, в 2018 году, когда Виктор Тихоненко работал в Фонде начальником центрального отдела службы технического заказчика, он получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. рублей. Следствие считает, что в обмен сотрудник Фонда внес в конкурсную документацию по замене лифтов ограничивающее конкуренцию требование, что позволило организации выиграть торги и получить контракты.