В Челябинске суд не выпустил из СИЗО директора Фонда капремонта Тихоненко

«С учетом позиции прокурора 21 апреля суд оставил меру пресечения без изменения», — сообщает надзорное ведомство.
Напомним, Виктор Тихоненко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Центральный райсуд 21 марта постановил заключить фигуранта под стражу сроком на два месяца, до 20 мая. В суде апелляционной инстанции сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест.
По версии следствия, в 2018 году, когда Виктор Тихоненко работал в Фонде начальником центрального отдела службы технического заказчика, он получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. рублей. Следствие считает, что в обмен сотрудник Фонда внес в конкурсную документацию по замене лифтов ограничивающее конкуренцию требование, что позволило организации выиграть торги и получить контракты.
Кроме того, следствие подозревает, что с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года Тихоненко, будучи уже гендиректором Фонда, поручил подчиненным провести аукцион и ремонтные работы на крыше многоквартирного дома 37 по улице Сони Кривой. При этом были установлены заведомо невыполнимые условия по срокам, а стоимость контракта завышена.
По версии следствия, Виктор Тихоненко создал условия для победы в аукционе компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу. Однако гендиректор Фонда подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн рублей.