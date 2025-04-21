Житель Новосибирской области предстанет перед судом за убийство матери

— По версии следствия, трагедия произошла 4 февраля 2025 года. Обвиняемый, проживавший с матерью, нанес ей несколько ударов молотком по голове. Пожилая женщина, не смогла себя защитить в силу возраста, она скончалась на месте от полученных травм, — добавили в пресс-службе.