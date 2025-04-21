Житель Новосибирской области предстанет перед судом за убийство матери

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела против 36-летнего жителя Черепановского района, обвиняемого в убийстве своей 73-летней матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
— По версии следствия, трагедия произошла 4 февраля 2025 года. Обвиняемый, проживавший с матерью, нанес ей несколько ударов молотком по голове. Пожилая женщина, не смогла себя защитить в силу возраста, она скончалась на месте от полученных травм, — добавили в пресс-службе.
Следственные органы собрали достаточно доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.