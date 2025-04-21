В Самаре потушили пожар в офисном здании на улице Антонова-Овсеенко 21 апреля

В столице региона случилось возгорание в одном из офисных зданий. Об этом стало известно от ГУ МЧС региона.
Как стало известно, дым охватил первый этаж постройки. Пострадавших и погибших при инциденте не выявлено, спасатели эвакуировали находившихся в здании горожан.
Всего в операции приняли участие 72 спасателя и 24 единицы спецтехники.
Ранее мы писали о том, что самарскими спасателями было принято и отработано 76 вызовов на пожары и 5 на ДТП за одни сутки.
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