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В Самаре потушили пожар в офисном здании на улице Антонова-Овсеенко 21 апреля

В столице региона случилось возгорание в одном из офисных зданий.

В столице региона случилось возгорание в одном из офисных зданий. Об этом стало известно от ГУ МЧС региона.

Как стало известно, дым охватил первый этаж постройки. Пострадавших и погибших при инциденте не выявлено, спасатели эвакуировали находившихся в здании горожан.

Всего в операции приняли участие 72 спасателя и 24 единицы спецтехники.

Ранее мы писали о том, что самарскими спасателями было принято и отработано 76 вызовов на пожары и 5 на ДТП за одни сутки.

Больше интересного о Самаре и области уже у нас в телеграм-канале.