В Башкирии в водохранилище утонула женщина

В минувшие выходные в Башкирии произошло два несчастных случая на водных объектах. Как сообщили в республиканском МЧС, в Нефтекамске на территории Кармановского водохранилища, неподалеку от садового товарищества «Зеленый Мыс», было обнаружено тело 66-летней женщины. Поисковые работы проводились по инициативе родственников погибшей.