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В Башкирии в водохранилище утонула женщина

Тело жительницы Башкирии нашли на территории Кармановского водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные в Башкирии произошло два несчастных случая на водных объектах. Как сообщили в республиканском МЧС, в Нефтекамске на территории Кармановского водохранилища, неподалеку от садового товарищества «Зеленый Мыс», было обнаружено тело 66-летней женщины. Поисковые работы проводились по инициативе родственников погибшей.

Еще один инцидент произошел в Октябрьском, где спасатели помогли выбраться из реки Ик 47-летнему мужчине. Пострадавший получил сильное переохлаждение и был доставлен в больницу.

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