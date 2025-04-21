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Женщина с ребёнком избила девушку до сотрясения мозга во Владивостоке

УМВД Приморского края информирует, что в дежурную часть отдела полиции Первомайского района Владивостока поступило заявление 18-летней девушки о причинении ей телесных повреждений незнакомой гражданкой в супермаркете на улице Борисенко, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Заявительнице выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование для определения степени тяжести вреда, причиненного её здоровью. По факту конфликта в магазине проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. Сотрудники полиции опрашивают возможных очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Подробности конфликта пресс-служба ведомства не приводит, но в описании угадывается инцидент, информация о котором распространяется сегодня в социальных сетях. У касс самообслуживания в популярном сетевом супермаркете на девушку напала женщина с ребёнком: она ударила оппонентку, сбила с ног и начала бить её головой об пол. Дебоширку удалось оттащить охранникам, но с некоторым трудом. Девушке диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей височной области, также хулиганка вырвала ей заметный клок волос. Избиению предшествовал словесный конфликт.