Женщина с ребёнком избила девушку до сотрясения мозга во Владивостоке

Подробности конфликта пресс-служба ведомства не приводит, но в описании угадывается инцидент, информация о котором распространяется сегодня в социальных сетях. У касс самообслуживания в популярном сетевом супермаркете на девушку напала женщина с ребёнком: она ударила оппонентку, сбила с ног и начала бить её головой об пол. Дебоширку удалось оттащить охранникам, но с некоторым трудом. Девушке диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей височной области, также хулиганка вырвала ей заметный клок волос. Избиению предшествовал словесный конфликт.