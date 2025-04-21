В Краснодаре вынесли приговор двум напавшим на женщину у отделения банка

В июле 2022 года двум фигурантам стало известно, что краснодарская предпринимательница привезет крупную сумму наличных, чтобы положить на банковский счет. Убедившись, что она забрала деньги из торговой точки, они проследовали за ней к отделению банка и там, на парковке, напали с электрошокером и сувенирным ножом.