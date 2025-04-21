В Краснодаре вынесли приговор двум напавшим на женщину у отделения банка, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В июле 2022 года двум фигурантам стало известно, что краснодарская предпринимательница привезет крупную сумму наличных, чтобы положить на банковский счет. Убедившись, что она забрала деньги из торговой точки, они проследовали за ней к отделению банка и там, на парковке, напали с электрошокером и сувенирным ножом.
Женщина активно сопротивлялась и фигурант не менее шести раз ударил ее ножом по руке, и избивал ее руками. Вырвав сумку, он вытащил оттуда пакет, в котором было 2 млн 750 тысяч 350 рублей.
При этом он не нашел более 8 млн в ее машине.
Вместе с ожидавшим его вторым фигурантом он покинул место преступления на машине.
Когда их задержали, второй ранее судимый фигурант сжег документы, когда следователь отлучился. Все материалы восстановили.
Подсудимым назначили лишение свободы на срок 12 лет 11 месяцев особого режима с ограничением свободы на один год. Первого фигуранта приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.