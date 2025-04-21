В Пермском крае второй день ищут заблудившихся в холодном лесу подростков

Как рассказал глава Прикамья, происшествие с детьми случилось вечером 20 апреля. Два ребёнка из Очёрского округа пошли в лес и заблудились. Вечером один из мальчиков успел позвонить маме и сказать, что они потерялись в чаще и замёрзли. Им удалось поддерживать связь до двух часов ночи. С того момента их поиски продолжаются.