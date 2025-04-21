В Пермском крае второй день ищут заблудившихся в холодном лесу подростков

Поиск двух подростков, которые заблудились в холодном лесу, продолжается второй день в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Как рассказал глава Прикамья, происшествие с детьми случилось вечером 20 апреля. Два ребёнка из Очёрского округа пошли в лес и заблудились. Вечером один из мальчиков успел позвонить маме и сказать, что они потерялись в чаще и замёрзли. Им удалось поддерживать связь до двух часов ночи. С того момента их поиски продолжаются.
Чтобы обнаружить заплутавших детей, к розыску подключили сотрудников Пермской краевой службы спасения, полицию Очёра, спасателей МЧС, кинолога, а также неравнодушных волонтёров и охотников. Всего участвуют 27 человек и 13 единиц техники. Специалисты также подняли в воздух четыре квадрокоптера.
Губернатор Махонин отметил, что поиски непрерывно идут с ночи и сейчас предпринимаются попытки запеленговать телефоны детей.
«Главе округа и и. о. министра территориальной безопасности поручил держать ситуацию на контроле и оперативно докладывать. Делаем всё, чтобы ребята нашлись», — рассказал глава региона.