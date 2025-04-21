Жительница Краснодара осуждена за оправдание терроризма в Телеграме

Поводом для возбуждения дела стали комментарии, размещённые женщиной в открытом доступе через мессенджер Телеграм.
Правоохранители рассказали, что в своих публикациях фигурантка выразила поддержку деятельности украинского националистического формирования «Азов». С 2022 года эта организация официально признана террористической решением Верховного Суда РФ.
Южный окружной военный суд установил, что в июле 2023 года жительница распространила текстовые сообщения, содержащие признаки оправдания террористической деятельности. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Кроме того, на 2 года ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов и страниц в телекоммуникационных сетях.