Жительница Краснодара осуждена за оправдание терроризма в Телеграме

Южный окружной военный суд установил, что в июле 2023 года жительница распространила текстовые сообщения, содержащие признаки оправдания террористической деятельности. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Кроме того, на 2 года ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов и страниц в телекоммуникационных сетях.