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Жительница Краснодара осуждена за оправдание терроризма в Телеграме

Суд признал жительницу Краснодара виновной в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела стали комментарии, размещённые женщиной в открытом доступе через мессенджер Телеграм.

Правоохранители рассказали, что в своих публикациях фигурантка выразила поддержку деятельности украинского националистического формирования «Азов». С 2022 года эта организация официально признана террористической решением Верховного Суда РФ.

Южный окружной военный суд установил, что в июле 2023 года жительница распространила текстовые сообщения, содержащие признаки оправдания террористической деятельности. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Кроме того, на 2 года ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов и страниц в телекоммуникационных сетях.